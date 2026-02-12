Lutto a Lecco si è spento Gabriele Perossi | addio all' ex assessore

Lecco piange la scomparsa di Gabriele Perossi, ex assessore e figura molto nota in città. Aveva 82 anni ed è morto giovedì mattina. La notizia ha colpito profondamente la comunità, che lo ricordava come un uomo impegnato, professionale e vicino alle persone. La città si prepara a svolgere i riti funebri per salutare una presenza importante degli ultimi decenni.

L'82enne, figura storica della politica lecchese e volto noto di Comunione e Liberazione, lascia la moglie e quattro figli. I funerali sabato in Basilica Lecco dice addio a una delle sue figure più rappresentative degli ultimi decenni. Gabriele Perossi, 82 anni, si è spento nella mattinata di giovedì 12 febbraio lasciando un vuoto profondo nella comunità cittadina che lo ha conosciuto come amministratore pubblico, professionista e uomo di fede. Sposato con Giovanna Todeschini, con la quale nel 2021 ha festeggiato le nozze d'oro, Perossi lascia quattro figli: Francesca, Silvia, Paola (preside del Liceo Leopardi di Lecco) e Alessandro, oltre a dieci nipoti.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecco Gabriele Perossi

Ultime notizie su Lecco Gabriele Perossi

