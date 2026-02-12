L' Ute presenta un libro bilingue per l' infanzia per aiutare una missione in Bolivia

L’Università della Terza Età di Rivignano Teor ha presentato un nuovo libro per bambini. Si tratta di un’opera bilingue pensata per aiutare una missione in Bolivia. La presentazione ha attirato molti partecipanti, tra studenti e cittadini, desiderosi di scoprire questo progetto. L’iniziativa si inserisce nella serie di incontri “Autori del Territorio”, che continua anche questa volta con lezioni aperte a tutti gli iscritti.

Continua a Rivignano Teor la serie di Autori del Territorio, lezioni aperte a tutti gli iscritti all' U.T.E., organizzata dall' Università della Terza Età del Codroipese – sezione di Rivignano Teor e Varmo. Nel prossimo incontro, che si terrà mercoledì 18 febbraio, alle 17.00, Paolo Bortolussi presenterà “Ogni mattina (non) è la stessa storia – Ogni matine (no) je la stesse storie”, libro bilingue per l'infanzia, a cura di Rosa Fiume con testo e illustrazioni di Valentina Bott. “Un libro in italiano e friulano scritto pensando ai bambini, ma a sfogliarlo, ci si rende subito conto che è molto più di una bella storia illustrata per l' infanzia.🔗 Leggi su Udinetoday.it Approfondimenti su Ute Bolivia L'Ute del codroipese presenta il libro di Floramo e ripresenta Tagliamento 2025 L’ex sindaco Sateriale presenta il libro dove racconta idealmente ai nipoti dalla sua infanzia al ‘68 Sabato 20 alle 17, l’Ego Lounge di via Fausto Beretta ospiterà Gaetano Sateriale, che presenta l’anteprima del suo nuovo libro ‘Verso il ‘68’. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ute Bolivia Argomenti discussi: Ute Lemper torna con tre serate a Chiasso, Roma e Padova; Viaggio dell'Ute del codroipese in terra d'Abruzzo; La Maddalena. A febbraio il nuovo ciclo di conferenze dell’UTE; Ute di La Maddalena, febbraio di incontri tra città del futuro, storia e cultura. Lunedì 9 febbraio alle ore 20:30 presso l'Auditorium parrocchiale di Paderno l'UTE "Paolo Naliato" presenta il concerto del musicista inglese Paul Millns, grande pianista e autore di ballare in stile blues e soul, che interpreta con passione e con una voce che ri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.