Il Parlamento europeo ha approvato due modifiche alle regole sulle procedure di asilo. Le nuove norme puntano a semplificare e accelerare i processi, ma suscitano anche preoccupazioni tra i gruppi che difendono i diritti dei richiedenti. Ora la questione si sposta verso gli Stati membri, che dovranno recepire le novità nelle loro leggi nazionali.

Il 10 febbraio il parlamento europeo ha dato il via libera a due modifiche del regolamento europeo sulle procedure di asilo e alla cosiddetta lista dei paesi sicuri di cui si discuteva da tempo. I richiedenti asilo provenienti da Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno sottoposti a procedure di asilo perché secondo le istituzioni europee provengono da paesi considerati sicuri. Anche gli stati candidati ad aderire all’Unione europea saranno ritenuti tali. Inoltre, i governi europei potranno concludere accordi con paesi extraeuropei considerati sicuri per esternalizzare le domande di asilo, come aveva già provato a fare negli anni scorsi l’Italia con l’Albania. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Unione europea svuota il diritto di asilo

Approfondimenti su Unione europea Regolamento

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente modifiche alle procedure di asilo, di fatto ridimensionando il diritto di chiedere protezione nell’Unione.

Le recenti proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione europea introducono procedure accelerate di frontiera, trasferimenti forzati verso paesi terzi e un’estensione della detenzione amministrativa per i richiedenti asilo, suscitando dibattiti sulle implicazioni umanitarie e sui diritti fondamentali coinvolti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Unione europea Regolamento

Argomenti discussi: Tavolo Asilo e Immigrazione, su Patto UE: il Parlamento europeo accelera lo smantellamento delle garanzie per i richiedenti protezione; Perché il centro storico di Cagliari si svuota: i tre shock che hanno cambiato la città; Decreto sicurezza, il prefetto Della Cioppa: Norme distanti dalla realtà e del tutto inapplicabili; GUARDIA DI FINANZA * TRUFFA DA 58 MILA EURO NEL PALERMITANO, COPPIA SVUOTA I CONTI DOPO FALSE DICHIARAZIONI AGRICOLE.

L’Unione europea cancella i diritti umani, ma non è una vittoria del modello AlbaniaIl Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le modifiche ai regolamenti sulle procedure dell’Unione europea per consentire un esame accelerato delle domande di asilo, ma si tratta di (...) ... agoravox.it

S'è svuotata la farmacia del mondo. L'Europa ha perso un primato e sviluppato una dipendenzaL’allarme delle aziende del settore all’evento di Connact a Bruxelles sulla dipendenza da Usa, Cina e India: Negli ultimi dieci anni il 31% degli antibiotici ... huffingtonpost.it

Giù le mani dalla Groenlandia e dall’Unione Europea! Le minacce di Donald Trump non ci fanno paura. Lavoriamo insieme per un’Europa sempre più forte e unita. #groenlandia #europa #trump - facebook.com facebook

#UnioneEuropea – La Commissione europea conferma un accesso non autorizzato all’infrastruttura centrale che gestisce i dispositivi mobile, avvenuto il 30 gennaio; l’incidente, contenuto dal CERT-UE e il cui sistema è stato ripulito entro 9 ore, avrebbe c x.com