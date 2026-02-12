Lunghe liste d' attesa e prestiti per curarsi Bigon | Il sistema non funziona

Le liste d’attesa e i prestiti per pagare le cure continuano a crescere in Veneto. Secondo un’indagine di Facile.it, il sistema sanitario regionale mostra segni evidenti di crisi. Le cifre parlano chiaro: molti pazienti devono aspettare mesi o chiedere prestiti per ricevere le cure di cui hanno bisogno. Il problema si fa sentire sempre di più e le parole di Bigon, che definisce il sistema “non funzionante”, risuonano come un’istantanea di un settore in difficoltà.

Le cifre della recente indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research sono impietose sulla sanità Veneta. Raccontano di una regione in cui, nel 2025, ben 950mila persone hanno rinunciato a visite o esami a causa di ostacoli economici o tempi d’attesa insostenibili. Una realtà quotidiana fatta di rinunce e indebitamento, con quasi 200mila cittadini costretti a ricorrere a prestiti personali o all'aiuto di parenti per far fronte alle spese mediche. «I dati emersi fotografano una situazione allarmante che denunciamo da tempo», ha commentato la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, evidenziando che già nel 2022 «a fronte di 29 milioni di prescrizioni mediche, il pubblico e privato convenzionato ne eseguiva esattamente 16 milioni.🔗 Leggi su Veronasera.it

A Parma e in tutta l'Emilia Romagna, i numeri sui pazienti che rinunciano alle cure sono impressionanti.

