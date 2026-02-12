L' Unesco propone una maratona d' idee per coinvolgere i cittadini under 30 e gli studenti

L’Unesco invita giovani e studenti di Padova a partecipare a una maratona di idee, in programma il 27 e 28 febbraio 2026 all’Agorà del Centro Culturale San Gaetano. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nella proposta di progetti per il patrimonio mondiale. Una iniziativa che punta a stimolare creatività e partecipazione diretta dei cittadini under 30.

«Abbiamo notato che spesso, quando parliamo di cultura e UNESCO, i giovani immaginano grandi tavoli accademici, cerimoniali complessi, molti discorsi e poca azione. Noi li invitiamo a lavorare con noi per due giorni per smontare questa percezione, giacché saranno messi con le mani in pasta ad affrontare le sfide della gestione del Patrimonio Mondiale di Padova», spiega Francesca Lambertini di BAM! Strategie Culturali, che coadiuva le attività di partecipazione dell'Ufficio UNESCO. «Nella primavera 2025 abbiamo lanciato il programma di cittadinanza attiva dedicato all'aggiornamento del Piano di gestione del sito UNESCO "Visioni Comuni".

