In molte zone d’Italia, le piogge intense e l’umidità crescente portano fastidi a molte persone. Dolori alle articolazioni, respiro affaticato e spossatezza sono tra i sintomi più comuni che si registrano in questo periodo. La pioggia non solo rende le giornate grigie, ma sembra anche aggravare i problemi di salute di chi soffre di malanni cronici.

Un doloretto al ginocchio, il respiro che diventa faticoso, una strana spossatezza. L' umidità, diffusa in questi giorni in varie aree d'Italia complici le forti piogge, influisce davvero sulla salute. Parola di Giorgio Sesti, ordinario di Medicina Interna alla Sapienza Università di Roma e past president della Società di Medicina Interna (Simi). "Può favorire i dolori articolari e muscolari, ma anche dare un senso di stanchezza o cefalea", spiega il medico a LaSalute di LaPresse. Come mai? "Il tasso di umidità – premette il medico – ci fa percepire una temperatura corporea più elevata e ostacola la termoregolazione, suscitando un senso di fastidio articolare".

© Lapresse.it - L’umidità fa male, dal respiro alle articolazioni: la mappa degli ‘acciacchi’

