L'ultimo gesto di sfida dei compagni di Heraskevych in ginocchio e caschi al cielo | cos'è successo

Gli atleti ucraini hanno deciso di mostrare il loro dissenso con un gesto simbolico. Durante l’ultima manifestazione, alcuni di loro si sono inginocchiati e hanno alzato i caschi al cielo, in segno di protesta contro la decisione del CIO di escludere Vladyslav Heraskevych. La motivazione ufficiale riguarda il casco che riportava immagini di atleti caduti in guerra, ma la scelta ha scatenato molte polemiche. La squadra ucraina ha voluto così denunciare quello che considera un atto ingiusto e dimostrare il loro sost

A seguito della contestata e polemica esclusione di Vladyslav Heraskevych da parte del CIO per il casco "vietato" che riportava le immagini di alcuni atleti connazionali morti nel conflitto contro la Russia, la nazionale ucraina ha compiuto un ultimo gesto di sfida e protesta.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Heraskevych Ucraina Dopo l’inchiesta sull’urbanistica, il Comune di Milano blocca un grattacielo di 93 metri: cos’è successo Il Comune di Milano ha deciso di fermare i lavori per un grattacielo di 93 metri previsto nel centro della città. Cos’è l’euro digitale, come funziona e quando potremo usarlo al posto dei contanti con un’app Nei prossimi anni, l’euro digitale potrebbe cambiare il modo in cui usiamo il denaro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Heraskevych Ucraina Argomenti discussi: Prosegue la telenovela Alcaraz-Ferrero: l’ultimo gesto che non è passato inosservato; 7 febbraio 2026: la Comunità di Sant'Egidio compie 58 anni. Alcune immagini per ripercorrere con gratitudine l'ultimo anno di una lunga storia. Tanti auguri, Sant'Egidio!; L'ultimo gesto: Brooklyn Beckham avrebbe coperto il tatuaggio con il nome di papà David; La lettera. Gli sguardi che non abbiamo visto nella tragedia di Annabella Martinelli. L’ultimo gesto di sfida dei compagni di Heraskevych, in ginocchio e caschi al cielo: cos’è successoA seguito della contestata e polemica esclusione di Vladyslav Heraskevych da parte del CIO per il casco vietato che riportava le immagini di ... fanpage.it Letizia di Spagna commette un errore imbarazzante e suo marito la riprende: il gesto con la manoLetizia di Spagna commette un errore: attimi di imbarazzo alla cerimonia. Interviene Re Felipe con la mano e la incenerisce con lo sguardo. dilei.it Le contraddizioni del CIO, le sue doppie morali sono insopportabili e insostenibili. Proibire all’atleta skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych di indossare un casco con le immagini degli atleti uccisi nel corso dell’aggressione russa è l’ultimo clamoroso ese - facebook.com facebook La memoria non puó essere vietata, nonostante il vergognoso divieto del Comitato Olimpico Internazionale, l'atleta Ucraino Vladyslav Heraskevych si allena di nuovo con il casco con sopra le foto degli atleti uccisi dalla Russia. E noi siamo fieri di lui. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.