Ludi ds Como | Vergara? Abbiamo provato a prenderlo per due sessioni di mercato Il Napoli è stato lungimirante

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, rivela di aver provato a portare Antonio Vergara in squadra per due sessioni di mercato senza successo. Il Napoli ha resistito, dimostrando lungimiranza. Ludi ha parlato di fronte alle telecamere di Sky Sport, confermando che i tentativi sono stati fatti, ma alla fine il club partenopeo ha scelto di non cedere il giocatore.

Carlalberto Ludi, ds del Como, ha svelato un retroscena su Antonio Vergara. Ecco le sue parole a Sky Sport. Le parole di Ludi su Vergara. “Ci abbiamo lavorato un anno abbondante fa per due sessioni di mercato, quando siamo entrati in Serie A, perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno tenuto giustamente e ora sta facendo le fortune del Napoli “. Il classe ’03 sta vivendo un momento assolutamente grandioso e, nonostante l’eliminazione maturata in Coppa Italia, ha messo a referto il suo 3 gol in maglia azzurra e nella terza competizione differente (il primo in Champions contro il Chelsea e il secondo in Serie A contro la Fiorentina). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Como aveva messo nel mirino Antonio Vergara e voleva prenderlo a titolo definitivo.

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha confermato che avrebbero voluto acquistare a titolo definitivo il giovane talento che sta facendo parlare di sé in Serie A.

