L’ucraino Heraskevych accusa il Cio di discriminazione | il caso della kippah con i nomi delle vittime di Monaco – Il video

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, si scaglia contro il Cio accusandolo di discriminazione. La sua protesta nasce dal caso della kippah con i nomi delle vittime di Monaco, che gli è costata la squalifica e l’esclusione dai prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Vladyslav Heraskevych, atleta ucraino di skeleton, è stato squalificato e non potrà partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tutto questo in quanto voleva indossare un casco con i volti degli atleti ucraini morti a causa dell’invasione russa, ritenuto non idoneo perché “non conforme al regolamento”. Prima ancora dell’annuncio del Cio, Heraskevych aveva pubblicato un reel su Instagram accusando lo stesso Comitato di ipocrisia e di applicare due pesi e due misure, citando quanto accaduto durante la cerimonia di apertura con un atleta israeliano. Il riferimento all’atleta israeliano.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Herasi kevych Discriminazione

La Verkhovna Rada ha chiesto al Cio di permettere agli atleti ucraini di indossare simboli commemorativi delle vittime della guerra.

Durante le Olimpiadi di Parigi, il CIO ha squalificato il giovane atleta ucraino Heraskevych.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Herasi kevych Discriminazione

Argomenti discussi: Decreto aiuti a Kiev, verso il voto di fiducia oggi alla Camera. Divisi i due schieramenti - Giochi, il CIO vieta a un atleta ucraino il casco con l'immagine dei morti in guerra; Quel casco per gli atleti ucraini morti diventa un caso, Zelensky: È il prezzo della nostra lotta; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; Oggi alla Camera il voto di fiducia sul decreto aiuti a Kiev, scontro politico e schieramenti divisi - Oggi il voto di fiducia sul Dl Ucraina, il punto in sintesi.

Omaggia i morti ucraini con il casco, squalificato dal Cio. Zelensky: 'Spaventoso'L'atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych non potrà prendere il via stamane alla gara per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 in seguito al suo rifiuto di conformarsi alle ... ansa.it

Giochi, casco con atleti ucraini uccisi: squalificato HeraskevychRoma, 12 feb. (askanews) – Questo è il prezzo per la nostra dignità ha scritto su Instagram Vladyslav Heraskevych, l’atleta ucraino di skeleton che il Cio ha squalificato perché non ha voluto indoss ... askanews.it

Heraskevych contro il CIO: «Difenderò i miei diritti al Tas» L’atleta di skeleton ucraino è stato squalificato per essersi rifiutato di sostituire il casco con i volti di colleghi caduti in guerra Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

"CASCO... IN PIEDI" L'atleta ucraino Heraskevych squalificato dal Cio. Non potrà competere a Milano Cortina, in quelle che avrebbero dovuto essere le sue terze Olimpiadi, voleva indossare un casco con le foto dei colleghi uccisi dalla Russia. CorriereDellaS x.com