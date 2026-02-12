Luca Trapanese con Nato per lei – l’amore non chiede permesso

Bologna si prepara ad accogliere “Nato per lei – L’amore non chiede permesso”, lo spettacolo di Luca Trapanese che debutterà il 24 febbraio 2026 al Teatro Dehon. Trapanese porta sul palco la sua storia, un racconto di amore e di lotta per l’inclusione. La città si sta organizzando per questa anteprima, che promette di essere un momento di riflessione e confronto diretto.

Luca Trapanese porta in teatro la sua storia: un atto d’amore e un invito all’inclusione. Bologna si prepara ad accogliere “Nato per lei – L’amore non chiede permesso”, lo spettacolo di Luca Trapanese che debutterà il 24 febbraio 2026 al Teatro Dehon. L’assessore alle Politiche sociali di Napoli, divenuto simbolo di coraggio e amore nel 2018 per aver ottenuto l’affidamento di Alba, una bambina con sindrome di Down, porta in scena la sua personale riflessione su omosessualità, genitorialità, disabilità e l’importanza di accogliere le diversità. Dalla sfida all’adozione all’impegno politico: la storia di Luca Trapanese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Luca Trapanese Chiede con insistenza soldi ai passanti: la polizia locale ferma uno straniero senza permesso di soggiorno La polizia locale di Parma ha fermato un uomo straniero senza permesso di soggiorno nel quartiere di San Leonardo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Luca Trapanese Argomenti discussi: Luca Trapanese, primo padre single adottivo d'Italia: Anch'io sono stato adottato. Luca Trapanese in: Nato per te, l'amore non chiede permessoVenerdì 20 marzo, alle ore 21, alla Stradanuova Teatro Sociale di Genova (vico Boccanegra) arriva Luca Trapanese con Nato per te, L'amore non chiede permesso, una storia di amore, diversità e ... mentelocale.it Luca Trapanese 'Storia di una famiglia imperfetta, in libreria da gennaio 2026Un libro senza filtri letterari, che continua a raccontare la storia di Luca e di Alba e delle persone che, con amore, costruiscono la loro imperfetta famiglia. welfarenetwork.it Presentazione di “Storia di una famiglia imperfetta” di Luca Trapanese da IoCiSto Un incontro intenso e partecipato, fatto di parole autentiche, sorrisi e riflessioni sul significato di famiglia, accoglienza e umanità. In dialogo con l’autore, Federica Flocco, che ha - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.