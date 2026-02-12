Luca De Meo ha mmento chiarito che McQueen non è in vendita. Circolano voci da settimane, ma il CEO di Kering ha ribadito che il marchio rimane fuori dal mercato. Nessuna trattativa in corso, e il gruppo intende mantenere il brand come investimento a lungo termine.

Girava voce da un bel po’ che McQueen (ex Alexander ) fosse in vendita ma il CEO di Kering, che sta tentando di salvare il bilancio del gruppo, è chiaro: il brand non è in vendita. Sicuramente nell’ampio piano del manager, ex punta di diamante di Renault, ci sono parecchi cambiamenti. Dopo aver ceduto L’Oréal, ha deciso di riorganizzare il brand inglese. Questo ha compreso chiusure di negozi, cambiamenti nel quartier generale londinese e della produzione italiana. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e le griffe riunite nella divisione Altri Marchi, come Brioni e Balenciaga, attendono ancora di conoscere il piano a loro destinato, ma De Meo non ha dubbi per McQueen. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Luca De Meo conferma: McQueen non è in vendita

Approfondimenti su Luca De Meo McQueen

Luca de Meo riceve il Premio Laurentum per l'Eccellenza Italiana nel settore Industry, riconoscimento che celebra il suo contributo all'innovazione e alla cultura aziendale.

Lunedì 16 dicembre, l'amministratore delegato di Kering, Luca De Meo, ha visitato lo stabilimento Brioni a Penne.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luca De Meo McQueen

Argomenti discussi: Con Luca de Meo ora Kering scommette sugli stilisti cinesi. Asset da 60 miliardi; Cambio al vertice di Toyota, il nuovo Ceo è il capo delle finanze; Pil, investimenti, industria e occupazione: La crescita nel Meridione è strutturale; Top Manager Reputation: Andrea Orcel resta in vetta. Miuccia Prada entra in top20.

Top Manager Reputation: a giugno podio stabile. Luca De Meo protagonista del meseMessina, Berlusconi e Orcel restano in vetta alla classifica del mese. L’ex ad di Reanult, con il suo passaggio a Kering, si ritaglia un ruolo da protagonista, certificando la centralità della figura ... primaonline.it

Giorgio Armani scatta, Pier Silvio Berlusconi resiste. Brunello Cuccinelli e Urbano Cairo... Top Manager Reputation, la nuova classificaLuca De Meo accelera. Carlo Messina, Pier Silvio Berlusconi e Andrea Orcel guidano la classifica della Top Manager Reputation di giugno 2025. Chi sale e chi scende, i trend Il mese di giugno vede ... affaritaliani.it

Dopo settimane di tira e molla, spunta la convergenza sul nome di Marco Santo Alaia. De Luca a via Tagliamento conferma il lavoro per un fronte largo in città: «Unità non vuol dire azzerare le sensibilità né immobilismo. Tutti saranno rappresentati negli organ - facebook.com facebook