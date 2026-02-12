Lubiana-Trento oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Questa sera si gioca la quinta giornata del girone C di Champions League volley. La partita tra ACH Volley Lubiana e Itas Trentino potrebbe decidere molto sulle sorti del gruppo. Trento cerca una vittoria per restare in corsa, mentre Lubiana vuole approfittarne in casa. La sfida inizia alle ore stabilite, visibile in diretta su TV e streaming.

La quinta giornata del girone C di Champions League mette di fronte ACH Volley Lubiana e Itas Trentino, in una sfida che può rivelarsi decisiva per il cammino europeo dei gialloblù. La formazione di Marcelo Mendez, attualmente seconda in classifica con 8 punti, è chiamata a reagire dopo il pesante 0-3 incassato nella finale di Coppa Italia contro Verona, una battuta d’arresto che ha lasciato amarezza ma anche voglia di riscatto. Il girone è fin qui dominato dallo Ziraat Bankkart Ankara, a punteggio pieno con 12 punti, mentre Trento ha conquistato tre vittorie in quattro partite: netto 3-0 all’andata contro Lubiana, successo esterno a Tours, vittoria sofferta al tie-break contro i francesi e sconfitta in Turchia contro la capolista. 🔗 Leggi su Oasport.it

