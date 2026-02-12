Lu Laùru il libro che racconta lo spiritello pugliese

È arrivato in libreria “Lu Laùru”, il nuovo libro di Gianfranco Mele dedicato allo spiritello pugliese. Il volume, appena uscito, si può già ordinare su diversi store online. La storia si concentra sulle leggende e le tradizioni legate a questa figura misteriosa della cultura locale, e promette di appassionare chi ama le storie popolari.

Tarantini Time Quotidiano E’ uscito, ed è ordinabile online attraverso i vari store, il libro di Gianfranco Mele “ Lu Laùru”. Storia, origini ed etnografia dello spiritello pugliese” (Youcanprint Edizioni, 2026). Il testo, in formato cartaceo, è incentrato sulla figura del mitico folletto del folklore pugliese, e comprende, naturalmente, una serie di racconti e leggende che vi ruotano intorno. Vi sono inserite comparazioni con altri folletti e creature fantastiche dell’immaginario folklorico italiano ed estero, nonché con una serie di esseri mitologici che hanno caratteristiche in comune con il folletto-incubo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

