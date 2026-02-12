Love Story è una serie sull' amore perfetta perfettissima pure troppo

Questa volta Ryan Murphy centra ancora una volta, confermandosi come uno dei registi più influenti della tv americana. La serie “Love Story” si presenta come un ritratto dell’amore perfetto, quasi troppo, ma dietro le quinte Murphy dimostra di sapere bene cosa fa. Insieme a Nina Jacobson e Brad Simpson, ha portato a termine un nuovo progetto che già fa parlare.

“Love Story” è un remind: Ryan Murphy sa sempre quello che fa. Il Re Mida della televisione americana e non solo, assieme a Nina Jacobson e Brad Simpson ha piazzato un altro colpo dei suoi. Arriva su Disney+ la prima, anticipatissima stagione di questa nuova serie antologica, dedicata all'ammmore (si scrive così) e in particolare a loro due: John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette. La amerete, oppure la odierete. Niente via di mezzo. Tempi tosti per John F. Kennedy Jr (Paul Kelly), figlio del mitico JFK, che sta cercando di farsi un nome nel mondo degli affari, di trovare la sua strada. Ma la sua fama, i paparazzi, insomma l'attenzione mediatica non pare volerlo mai lasciare.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Love Story

Charlotte Casiraghi ha parlato apertamente di maternità, dicendo che il peso dell’amore materno ancora troppo forte sulle donne.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Love Story

Argomenti discussi: ‘Love Story’, in arrivo su Disney+ la serie antologica su JFK Jr. e Carolyn Bessette; La premiere di Love Story riporta Carolyn Bessette e JFK Jr. al centro del mondo; Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie tv; Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, trailer e data di uscita della serie.

Love Story, recensione: una serie luminosa e patinata sull'amore di JFK Jr. e Carolyn BessettePop culture, riflettori e una serie in cui voler vivere: Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie su Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare ... movieplayer.it

Love Story su Disney+ è perfetta, perfettissima, pure troppoLove Story è meglio di Emily in Paris, ma fanno parte della stessa famiglia, della stessa narrazione sul sentimento puro come privilegio degli agiati, quasi che le nostre vite, quelle banalmente ... today.it

Love Story #OnThisDay 290 years ago, on 12th February 1736, Maria Theresa and Franz Stephan were married in a magnificent ceremony at the Augustinian Church. This rare royal love match would later shape the powerful Habsburg-Lorraine dynasty. - facebook.com facebook

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com