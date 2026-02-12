Lotito alla guerra del tifo | lui stoppa l'ingresso dei supporter nei club Intanto i vip della Lazio lo sfiduciano

Claudio Lotito mette i tifosi fuori dalla porta. Al Senato, il presidente della Lazio blocca un provvedimento che avrebbe dato ai supporter un ruolo nella proprietà del club. Mentre lui si difende, alcuni vip della Lazio ormai lo sfiduciano e parlano di crisi interna.

Nel mezzo dello scontro con una parte dei supporter che chiedono di vendere la Lazio, Claudio Lotito al Senato riesce a bloccare l'approvazione di un provvedimento, che permetterebbe l'ingresso degli enti dei tifosi nella proprietà delle società sportive. Intanto, una petizione lanciata da due giornalisti che chiedono a Lotito di cedere il club biancoceleste raggiunge le 40mila firme, tra cui molti nomi noti.🔗 Leggi su Fanpage.it

La tifoseria della Lazio ha deciso di scrivere una lettera aperta a Claudio Lotito, chiedendo di cedere il club.

Il match tra Lazio e Genoa, in programma venerdì 30 gennaio allo Stadio Olimpico, si svolgerà a porte chiuse a causa della protesta del tifo organizzato biancoceleste contro la gestione di Claudio Lotito.

Contestazione Lotito a Ponte Milvio – La rabbia dei tifosi della Lazio!

