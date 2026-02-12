L’onda di protesta contro le tariffe per le assenze si fa sentire tra i ristoratori italiani. Qualcuno ha deciso di dire basta, rifiutando di pagare la tanto discussa “no-show fee”. Non si tratta di eroi, ma di persone che vogliono mantenere un po’ di autonomia e rispettare i propri diritti. La questione sta dividendo i locali, tra chi sostiene che siano pratiche ingiuste e chi invece le considera strumenti necessari per tutelarsi. La battaglia si gioca sul filo della libertà di scelta, senza che nessuno si senta

Esercizi di libertà. Non c’è bisogno di essere eroi (io non lo sono affatto) per conservare un minimo di autonomia. Le grandi libertà ci sono negate dal Leviatano: ad esempio non abbiamo la libertà di non pagare le tasse. Mentre le piccole libertà dipendono da noi: ad esempio possiamo liberarci dalle angherie dei ristoratori. Ho prenotato in un ristorante importante e mi hanno risposto così: “A garanzia della prenotazione Le chiediamo gentilmente l’invio dei dati della carta di credito. È possibile cancellare la prenotazione almeno 24 ore prima attraverso questo link oppure scrivendo a . o telefonando al. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'orgoglio di dire no alla "no-show fee". Esercizio di libertà contro la prepotenza dei ristoratori

Approfondimenti su No Show Fee Resort

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su No Show Fee Resort

Argomenti discussi: Trofeo Davide Tizzano: l’orgoglio di Rocchi e Peretti; Angelo Costa, l’orgoglio di un uomo libero che confidava nel Paese; L’orgoglio ferito di Montopoli. All’apertura dei giochi olimpici... Famosa solo la Egonu. E Carlotta?; L'orgoglio di Jhonny, da Maleo a Milano-Cortina: Le stelle si trovano ovunque.

L'orgoglio di dire no alla no-show fee. Esercizio di libertà contro la prepotenza dei ristoratoriSposarsi e riprodursi è assai temerario. E ci mancherebbe, visto che le leggi colpevoli dell’attuale situazione hanno più di mezzo secolo: la legge del 1970 che ha posto fine al matrimonio ... ilfoglio.it

L’orgoglio di Tomasi: Ho fatto la rivoluzione. E rivendico il percorsoL’orgoglio più grosso, tra qualche anno, sarà quello di veder camminare i miei figli per il centro della città e sentirli dire ’Ecco, questo è stato fatto dal babbo’, così come essere consapevoli di ... lanazione.it

8 Febbraio 1919 - 8 Febbraio 2026. Per il nostro negozio ricorre oggi l’anniversario numero 107 del rilascio della Licenza d'Esercizio Italiana al posto di quella Austriaca preesistente. Per noi questo evento è un grande motivo di orgoglio e di felicità, e lo voglia - facebook.com facebook

Il Torino è primo in Serie A per incassi dai prestiti con obbligo di riscatto, con 16 milioni di euro davanti a Napoli e Milan: un dato che, più che motivo d’orgoglio, suona come l’ennesima conferma di una strategia che guarda prima al bilancio e solo dopo al c x.com