Lorenzo Musetti in vista all’ospedale Apuane tra sorrisi e applausi

Ieri pomeriggio all’ospedale Apuane di Massa si è svolta una visita che ha portato sorrisi e applausi. Lorenzo Musetti, il giovane tennista italiano, è entrato tra i corridoi della struttura accolto da tanti emozionati. La sua presenza ha scatenato entusiasmo tra i pazienti e il personale sanitario, che hanno approfittato dell’occasione per scattare foto e scambiare qualche parola. Un momento di leggerezza e vicinanza, che Musetti ha vissuto con semplicità e sensibilità.

Massa, 12 febbraio 2026 – È stato un pomeriggio speciale e ricco di emozioni quello vissuto ieri (11 febbraio) all' ospedale Apuane. Il campione di tennis, Lorenzo Musetti da Carrara orgoglio del territorio e attualmente numero 5 della classifica mondiale, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura. Lorenzo è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e dallo zio, Matteo Ratti, stimato cardiologo proprio dell’ospedale di Massa. Ad accoglierli e a fare gli onori di casa è stato il direttore sanitario della struttura e coordinatore della rete ospedaliera aziendale Giuliano Biselli, che ha guidato l'atleta in una visita attraverso alcuni reparti dell’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Musetti in vista all’ospedale Apuane tra sorrisi e applausi Approfondimenti su Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti: “Aver sofferto un po’ mi farà bene in vista del match con Sonego” Lorenzo Musetti, dopo essersi qualificato al secondo turno degli Australian Open 2026, ha commentato l’importanza delle esperienze passate, sottolineando come aver affrontato momenti difficili possa essere utile in vista del prossimo match con Sonego. Visita a sopresa per il campione di tennis Lorenzo Musetti all’ospedale di Massa Ieri all’ospedale di Massa, il tennista Lorenzo Musetti ha fatto una visita a sorpresa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lorenzo Musetti Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e i dubbi sul rientro: Indian Wells o direttamente Montecarlo?; Alcaraz vince a Melbourne ed è nella storia: può centrare il Grande Slam. Il rimpianto italiano è Musetti, non Sinner; Entry list ATP Indian Wells 2026: otto italiani nel tabellone principale. Jannik Sinner in cerca del primo titolo; Visti dai social: Roger viaggiatore e il fantasista della Carrarese. Lorenzo Musetti in vista all’ospedale Apuane tra sorrisi e applausiIl tennista di Carrara ha fatto una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura, dove lavora come cardiologo suo zio Matteo Ratti ... lanazione.it Musetti a sorpresa in visita ai pazienti dell'ospedale di MassaLorenzo Musetti, il tennista di carrara numero 5 al mondo, ha voluto fare una sorpresa ai pazienti e al personale sanitario della struttura: è arrivato in ospedale accompagnato dal padre Francesco e ... ansa.it Muso sta lavorando per tornare in campo IG Lorenzo Musetti - facebook.com facebook Partita in salita per Lorenzo Musetti che perde 6-4 il primo set contro Collignon Daje Lore #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti x.com

