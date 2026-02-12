Questa mattina, il mister Lorenzetti ha detto che al ritorno a Perugia valuteranno l’entità dell’infortunio di Loser. La squadra sta seguendo attentamente le condizioni del giocatore, ma ancora non si sa quanto tempo potrà restare fuori. La Champions League, intanto, continua a regalare emozioni e a cambiare le strategie delle squadre coinvolte.

La Champions League continua a riservare emozioni intense e risultati significativi che influenzano il cammino delle squadre nelle diverse pool. La fase in corso vede squadre impegnate in incontri decisivi, capaci di determinare la qualificazione alla fase successiva, con analisi approfondite sugli infortuni, le performance e le prospettive future. Nel quinto turno della Pool C, la formazione di Perugia ha conseguito un successo schiacciante sul campo di Praga, chiudendo la partita con un risultato di **3-0**. Questo risultato consente alla squadra umbra di consolidare la propria posizione in classifica, portandosi a un totale di **14 punti** e migliorando le proprie chance di accesso alla fase successiva della competizione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lorenzetti: "Al rientro a Perugia valuteremo l'entità dell'infortunio di Loser

