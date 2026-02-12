L' ombra della mafia dietro affari e società di un imprenditore scatta il sequestro da 1,5 milioni
A Milano, le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per un totale di 1,5 milioni di euro a un imprenditore sospettato di collegamenti con la mafia. La Guardia di Finanza ha messo sotto controllo due società dell’uomo, ritenute vicine alle attività illecite. Ora si indaga per capire se dietro a questi affari ci siano effettivamente infiltrazioni mafiose.
Tre decreti di prevenzione emessi dal Tribunale di Milano ed eseguiti dalla Dda: sequestro da un milione e mezzo e amministrazione controllata per due società Imprenditore, patrimonio e società in odor di mafia. A Milano scatta un sequestro da un milione e mezzo e l'amministrazione controllata per due società. Si tratta di tre decreti di prevenzione emessi dal Tribunale di Milanola eseguiti dalla Direzione investigativa antimafia. Il quadro ha fatto emergere profili riferibili alla cosiddetta colpa di organizzazione: pur in presenza, almeno sul piano formale, di procedure e modelli organizzativi adottati ai sensi del D.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Maxi sequestro da milioni, imprenditore sotto scacco: beni e società nel mirino della Finanza
Recentemente, la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro di beni per milioni di euro, coinvolgendo un imprenditore e le sue aziende.
Milano, imprenditore e società in odore di mafia: scattano sequestro e amministrazioni controllate
Milano, un imprenditore di origini messinesi finisce sotto sequestro e amministrazione controllata.
