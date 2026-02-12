L' ombra della mafia dietro affari e società di un imprenditore scatta il sequestro da 1,5 milioni

A Milano, le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per un totale di 1,5 milioni di euro a un imprenditore sospettato di collegamenti con la mafia. La Guardia di Finanza ha messo sotto controllo due società dell’uomo, ritenute vicine alle attività illecite. Ora si indaga per capire se dietro a questi affari ci siano effettivamente infiltrazioni mafiose.

Tre decreti di prevenzione emessi dal Tribunale di Milano ed eseguiti dalla Dda: sequestro da un milione e mezzo e amministrazione controllata per due società Imprenditore, patrimonio e società in odor di mafia. A Milano scatta un sequestro da un milione e mezzo e l'amministrazione controllata per due società. Si tratta di tre decreti di prevenzione emessi dal Tribunale di Milanola eseguiti dalla Direzione investigativa antimafia. Il quadro ha fatto emergere profili riferibili alla cosiddetta colpa di organizzazione: pur in presenza, almeno sul piano formale, di procedure e modelli organizzativi adottati ai sensi del D.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Imprenditore

Recentemente, la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro di beni per milioni di euro, coinvolgendo un imprenditore e le sue aziende.

Milano, un imprenditore di origini messinesi finisce sotto sequestro e amministrazione controllata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Imprenditore

Argomenti discussi: L’ombra della mafia sulle intimidazioni a Siracusa, indagini trasferite alla Dda; Assalti ai portavalori, chi c'è dietro? L'ombra delle mafie e Cerignola scuola del crimine; Quella Palermo impaurita dalla mafia che aspettava il maxiprocesso; Un’altra pelle, al Museo di Pitagora il libro di Antonio Anastasi che racconta le zone d’ombra della mafia.

L’ombra della mafia sulle intimidazioni a Siracusa, indagini trasferite alla DdaGli inquirenti vogliono verificare se il racket delle estorsioni sia tornato al centro dell’interesse dei clan malavitosi ... lasicilia.it

Colico e l’ombra della mafia sulle Olimpiadi: gli investigatori della Dia nel cantiere dello svincoloColico (Lecco), 9 ottobre 2025 – Gli investigatori della Dia nel cantiere delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. Giovedì mattina è stato effettuato un accesso ispettivo antimafia nel ... ilgiorno.it

40 ragazzi morti, ma non è stato un incidente. Dietro la strage del Constellation si nasconde l'ombra della mafia corsa e fiumi di denaro riciclato. facebook

Come ha fatto Jacques Moretti, già condannato per sequestro di persona, a comprare locali d'élite in Svizzera senza mutui C’è la mafia dietro Le Constellation di Crans-Montana x.com