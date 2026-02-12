Lollobrigida da brividi! Un altro oro nei 5mila metri di pattinaggio

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 5mila metri di pattinaggio di short track. La pattinatrice italiana ha dato tutto, mettendo in campo cuore, gambe e talento. All’ultima curva, ha tagliato il traguardo con un vantaggio di appena dieci centesimi sull’olandese Conjin, fermando il cronometro a 6’46”17. È una vittoria che resterà nella storia, con un primato personale e un risultato incredibile per l’Italia.

Con il cuore, le gambe, il talento: mamma Francesca Lollobrigida fa la gara della vita, una prestazione incredibile che le consente di ottenere la medaglia d'oro, per dieci centesimi, davanti all'olandese Conjin con il tempo mostruoso di 6'46"17 e un alto primato personale ottenuto. La gara. Francesca Lollobrigida parte nell'ottava batteria al Milano Speed Skating stadium parte subito forte nella cinquemila metri femminile facendo segnare il migliore tra i tempi di tutte le atlete che l'hanno preceduta. Ai mille metri è in testa con 1'31'8, bene ancora all'intertempo dei 1.400 metri ma la gara è ancora lunga e si può decidere anche nelle ultime centinaia di metri.

