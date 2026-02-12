L' olio delle patatine ora muove i motori | così gli scarti dei ristoranti contribuiscono a un' aria più pulita

L’olio esausto delle patatine del ristorante Roadhouse di Forlì ora aiuta a muovere i motori. Nel 2025, 610 chili di scarti di cucina sono stati trasformati in biocarburante grazie a una collaborazione tra Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini. Un modo semplice per ridurre gli scarti e contribuire a un’aria più pulita.

Sono 610 i chili di oli vegetali esausti provenienti dalle cucine del ristorante Roadhouse che nel 2025 sono stati trasformati in biocarburante attraverso la collaborazione fra Gruppo Hera e Chef Express Sono 610 i chili di oli vegetali esausti (Ove) provenienti dalle cucine del ristorante Roadhouse di Forlì (in via Vasumini) che nel 2025 sono stati trasformati in biocarburante grazie alla collaborazione fra Gruppo Hera e Chef Express, controllata del Gruppo Cremonini e proprietaria del marchio Roadhouse. Gli oli raccolti a Forlì, si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto recuperate nel 2025 ben 118 tonnellate di Ove nei 184 punti ristoro Chef Express e degli altri marchi gestiti dal leader della ristorazione in viaggio: Roadhouse, Calavera e Wagamama e Billy Tacos.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Un nuovo studio mostra come il fungo ostrica possa convertire gli scarti delle carote in proteine di elevato valore nutrizionale.

La Regione Veneto ha riaperto il bando per gli abbonamenti agevolati al trasporto pubblico locale, offrendo un contributo fino a 200 euro.

