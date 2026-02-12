Putin sembra aver puntato l’attenzione sull’Europa più che sulla guerra in Ucraina. Durante una conferenza, l’Alto rappresentante europeo Kaja Kallas ha detto che l’esercito ucraino non rappresenta un problema, perché finora non ha attaccato la Russia. La frase mette in luce come la Russia di Putin veda l’Europa come obiettivo principale, più che il conflitto con Kiev.

Analisi di esperti, documenti delle intelligence e dei militari, fonti sul campo: c’è una convergenza esatta sulla minaccia della Russia, ibrida e no. Ignorarla o sottovalutarla è una scelta (sciagurata) “La dimensione dell’esercito ucraino non è un problema”, ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, “perché non ha attaccato la Russia. E’ la dimensione dell’esercito russo a esserlo, un problema, per tutti i suoi vicini”. Fin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, quattro anni fa, i governi occidentali hanno avuto paura di intensificare la pressione sulla Russia per paura di un’escalation – se si va a vedere il racconto di questi anni di attacco sui media italiani, si troverà spesso questo termine, “escalation”, tutte le volte che il sostegno alla difesa di Kyiv si è rafforzato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'Ucraina segnala che la Russia mira a isolare Odessa, colpendo le infrastrutture della regione.

Mosca ribadisce il proprio rifiuto di negoziati e soluzioni diplomatiche per la crisi in Ucraina, mantenendo una posizione ferma di fronte alle pressioni internazionali.

