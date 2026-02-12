L’Italia conquista la quarta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa volta sono gli atleti dello slittino a salire sul podio, portando a casa un bronzo nella staffetta a squadre. La squadra azzurra chiude così un percorso positivo, con cinque gare disputate e un bottino di medaglie che si arricchisce di un altro riconoscimento.

Arriva la quarta medaglia su cinque gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Si chiude al meglio il cammino a Cinque Cerchi sulla Eugenio Monti per lo slittino azzurro: è bronzo nella staffetta a squadre, a completamento di una spedizione trionfale per gli azzurri. Verena Hofer, quarta nella sua prova individuale, Dominik Fischnaller, terzo, RiederKainzwaldner e VoetterOberhofer, campioni olimpici, non hanno disputato la miglior prova della settimana, ma hanno comunque agguantato un terzo posto che vale tantissimo. A trionfare non poteva che essere la Germania, con un vero e proprio squadrone: Taubitz, WendlArlt, Langenhan ed EitbergerMatschina danno spettacolo, timbrano il record della pista in 3:41. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lo slittino dell’Italia è sempre sul podio! Azzurri di bronzo nel team-relay!

La squadra italiana di slittino ha conquistato la medaglia di bronzo nel team relay ai Giochi di Milano-Cortina.

Durante la gara di team-relay di Winterberg, valida per la Coppa del Mondo di slittino 2026, la Germania si è aggiudicata la vittoria.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

