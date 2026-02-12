Mauro Sbardelotto, ex skiman di campioni come Deborah Fanchini e Federica Brignone, rivela di aver parlato con Fede dopo il suo intervento al ginocchio. “Mi ha detto di aspettarlo, che sarebbe tornato in pista”, spiega Sbardelotto. L’allenatore si dice sicuro che Fede possa riprendersi e tornare a vincere, anche se il suo stile rimane umile come quello di Compagnoni.

È tra gli skiman più esperti del mondo Mauro Sbardelotto. Valtellinese di Valdisotto ha cominciato in Fisi con Richard Pramotton, è passato a Isolde Kostner, dal 1994 con Deborah Compagnoni, quando ha cominciato ad allenarsi con il team personale. Poi Daniela Ceccarelli (anche lei campionessa olimpica di superG, 24 anni fa a Sal Lake City), Elena e Nadia Fanchini e dal 2013 prepara gli sci di Federica Brignone, oggi regina olimpica del superG. “Questa è la mia ventesima medaglia – dice orgoglioso alla fine di una delle giornate più nelle della sua carriera -. Questa è veramente speciale". Per la rincorsa dopo l'infortunio? "Sì, per tutto quello che ha passato, per i dolori e i dubbi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo skiman di Fede: "Umile come Compagnoni, ero sicuro che avrebbe vinto"

