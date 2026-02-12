Uno sciatore ha deciso di portare il suo stile in città, ma non con le piste. Si presenta con un piumino, come se fosse pronto a scalare le montagne. L’uomo vuole cambiare Milano, portando un po’ di quella atmosfera alpine nel cuore della metropoli. La sua scelta ha fatto discutere chi lo ha visto passare, tra sorpreso e divertito.

Se penso a Milano e Cortina separatamente, penso prima di tutto a un immaginario: uno stile di vita, un’idea di successo, un’estetica collettiva riconoscibile. Solo dopo arrivano le città, due luoghi reali – nel senso di fisici, attraversabili. Nell’immaginario comune, il “milanismo” e il “cortinismo”, chiamiamoli così, possono essere ricondotti a una nostalgia per un sentimento estremamente specifico dei primi anni Ottanta: la Milano bene, che si costruiva anche intorno e grazie alla moda, e la Cortina dei cinepanettoni, quella raccontata nel 1983 dal film Vacanze di Natale, più che a una meta per appassionati di montagna. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Lo sciatore che vuole cambiare Milano con un piumino

La recente valanga a Sella Nevea ha coinvolto due alpinisti, di 32 anni, in una zona a circa 1900 metri di quota.

Miro Tabanelli, lo sciatore freestyle, unisce allenamento e dieta con training di sollevamento pesi e ginnastica artistica.

