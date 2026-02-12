Lo abbiamo fatto un’ultima volta Addio Dawson di Dawson’s Creek | l’ultimo messaggio spezza il cuore

James Van Der Beek lascia il mondo dello spettacolo con un ultimo messaggio che ha scioccato i fan. L’attore, famoso per il ruolo di Dawson, ha scritto un messaggio straziante: “Lo abbiamo fatto un’ultima volta”. Le sue parole arrivano come un addio, lasciando tutti con il cuore in gola e ricordi di una serie cult che ha segnato generazioni. La sua decisione ha toccato profondamente chi ha seguito la sua carriera e la sua vita.

L'addio a James Van Der Beek ha commosso il mondo, raccontando una storia di amore, lacrime e tramonti infiniti. Il protagonista di Dawson's Creek, colpito da un tumore al colon, ha affrontato gli ultimi giorni con una serenità che ha toccato chiunque lo conoscesse, circondato dall'affetto della famiglia e delle amiche di sempre, Stacy Keibler ed Erin Fetherston, che hanno condiviso momenti intensi sui social. Le ultime immagini diffuse mostrano un James lontano dai riflettori ma vicino al cuore di chi lo amava. In una foto lo si vede su una sedia a rotelle, lo sguardo verso l'orizzonte al calar del sole; in un'altra sorride dal letto, trasmettendo un senso di pace nonostante la consapevolezza del destino imminente.

