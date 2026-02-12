mt-1" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="88f0d577-5386-45b5-ac25-6dd5ff36e90a" data-message-model-slug="gpt-5-2"> Alla première di Crime 101 a Los Angeles, Halle Berry arriva elegante, affascinante e ufficialmente pronta all’altare. Tra look sartoriale e charme innato, a rubare la scena è l’anello di fidanzamento firmato dal musicista Van Hunt, il gioiello che sigilla una nuova fase della sua vita sentimentale dopo sei anni di relazione. L’attrice ha confermato il sì alla proposta ricevuta a giugno 2025, mostrando il diamante con orgoglio e naturalezza. Anelli fidanzamento oro e diamanti Inverno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - lla première di "Crime 101", Halle Berry ufficializza il fidanzamento con Van Hunt e sfoggia un diamante taglio europeo antico in stile Art Déco

Alla première di Crime 101 a Los Angeles, Halle Berry sfoggia l’anello da 200mila dollari, che cattura subito l’attenzione.

