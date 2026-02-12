LIVE Wolfsburg-Juventus 2-2 Champions League calcio femminile in DIRETTA | non bastano le reti di Ana Capeta e Vangsgaard finisce in pareggio

La partita di Champions League tra Wolfsburg e Juventus si chiude con un pareggio per 2-2. La Juventus segna con Ana Capeta e Vangsgaard, ma non basta a portare a casa la vittoria. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con le due squadre che hanno tentato il tutto per tutto per ottenere i tre punti. I tifosi ora aspettano il prossimo appuntamento, mentre gli allenatori analizzano gli episodi chiave di questa sfida.

20.40 La Juventus va in vantaggio di due reti ma non riesce a resistere al fortissimo ritorno delle tedesche che dopo il secondo gol chiudono in area di rigore le bianconere che trovano allo scadere la rete del pareggio dopo un rigore. Si deciderà tutto settimana prossima allo Juventus Stadium. Finisce la partita, Wolfsburg-Juventus femminile 2-2. 95? Rete di Linder con un tiro sul secondo palo a giro, Wolfsburg-Juventus 2-2 femminile. 94? Ultimo giro d'orologio della partita. 92? De Jong salva la Juventus su Popp.

