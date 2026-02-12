LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

La Juventus torna in vantaggio nel secondo tempo della sfida di Champions League contro il Wolfsburg. Le tedesche sono scese in campo subito aggressive, ma le bianconere hanno resistito e sono riuscite a mantenere il risultato di 0-1. Ora si aspetta solo che si giochi il resto della partita per vedere se le italiane riusciranno a conservare il vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Wolfsburg entrato aggressivo in campo. 46? Inizia il secondo tempo! 19.33 Ottima Juventus che trova il vantaggio con Ana Capeta, sfiora anche il raddoppio poi sale il Wolfsburg che comunque non riesce mai a fare veramente paura a De Jong. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Wolfsburg-Juventus femminile 0-1. 43? Giallo per Popp fallo su Ana Capeta. 41? Lenzini copre bene in difesa. 39? Walti trova la traversa in un cross troppo alto. 37? Ottima Juventus fino a questo momento. 35? Brighton sfiora il raddoppio, tiro respinto. 33? Fallo di Stolen Godo, riparte il Wolsfburg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo! Approfondimenti su Wolfsburg Juventus LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo! Segui in tempo reale l'incontro di Champions League femminile tra Sankt Pölten e Juventus, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni salienti. LIVE Chelsea-Roma 3-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo! Segui in tempo reale la partita di Champions League femminile tra Chelsea e Roma, con aggiornamenti live sul secondo tempo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Wolfsburg Juventus Argomenti discussi: LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andata; Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juve Women a Wolfsburg: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Como Women - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46' Inizia il secondo tempo! 19.33 Ottima Juventus che trova il vantaggio con Ana Capeta, sfiora anche il ... oasport.it Wolfsburg - Juventus Women 0-1: una traversa per parte, giallo a Popp dopo un fallo su Capeta43' - Suolata di Capeta su Popp, quest'ultima commette fallo sulla calciatrice bianconera e ottiene il cartellino giallo. 38' - TRAVERSA JUVE: battuto corto l'angolo dalla destra ... tuttojuve.com In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.