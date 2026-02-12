LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley Champions League volley 2026 in DIRETTA | trasferta da non sottovalutare

Questa mattina si gioca il match tra VK Lvi Praga e Sir Sicoma Monini Perugia, valido per la Champions League volley 2026. La trasferta in Repubblica Ceca si presenta difficile, e i biancorossi di Perugia sono chiamati a dare il massimo per portare a casa punti importanti. Seguite con noi la diretta per non perdere nessuna emozione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra VK Lvi Praga e Sir Sicoma Monini Perugia. Siamo pronti per vivere il match della quinta giornata del girone C di Champions League che prenderà il via alle ore 18.00. Un incontro che potrebbe indirizzare in maniera definitiva il destino europeo dei Block Devils. Gli umbri, in vetta al gruppo con 11 punti e quattro vittorie su quattro, hanno l’occasione di blindare il primato e conquistare con un turno d’anticipo la qualificazione diretta ai quarti di finale. Perugia arriva in Repubblica Ceca con enorme voglia di riscatto dopo la dolorosa eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro Verona, poi capace di alzare il trofeo a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

