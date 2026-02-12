Questa sera a Praga il Perugia ha dominato contro la squadra locale, portandosi a casa una vittoria netta nella Champions League di volley. I biancorossi hanno messo sotto pressione gli avversari fin dai primi scambi, con un muro impenetrabile e battute decisive. Al minuto 9-22, i padroni di casa hanno sbagliato un servizio, regalando un punto importante agli umbri. La partita continua, ma Perugia sembra avere la mano ferma e il ritmo giusto per portare a casa il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-22 Battuta quasi vincente. Praga sbaglia tutto e regala l’ennesimo punto. 9-21 Semeniuk attacca di nuovo un pallone non facile ma il polacco trova un ottimo mani fuori. 9-20 Questa volta è Perugia a pasticciare e i cechi ringraziano 8-20 Semeniuk attacca un pallone non facile ma riesce comunque a entrare nelle maglie del muro ceco. 8-19 Errore in battuta di Plotnytski 7-19 Erroraccio di Monik su un comodo pallone e punto regalato in maniera goffa. 7-18 Giannelli trova Ben Tara che va in diagonale e la mette a terra. 7-17 Questa volta Benda non sbaglia e realizza il suo terzo punto con un attacco che non dà scampo alla difesa 6-17 Ancora un errore in attacco per Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE VK Lvi Praga-Perugia 9-21, Champions League volley 2026 in DIRETTA: il muro degli umbri domina la scena

Approfondimenti su Praga Perugia

Questa sera si gioca la partita di volley tra Lvi Praga e Perugia, valida per la Champions League 2026.

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga valida per la Champions League volley 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Praga Perugia

Argomenti discussi: LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare; Sir Sicoma Monini in Champions League: missione a Praga per blindare il primo posto e volare ai quarti; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming.

LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vogliono la qualificazione ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 La formazione di coach Lorenzetti è pronta a scendere in campo con due chiari obiettivi: riscattarsi dopo ... oasport.it

VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingLa quinta giornata del girone C di Champions League porta la Sir Sicoma Monini Perugia sul campo del VK Lvi Praga, in una sfida che può indirizzare in ... oasport.it

Alle 18. 00 si parte subito forte con Praga-Perugia, trasmessa su Sky Sport Arena e DAZN. " La serata del 12 febbraio 2026 promette spettacolo nella Champions League di volley maschile, con due squadre italiane impegnate in trasferta nella penultima giorn - facebook.com facebook

VK Lvi Praha 12 febbraio 18:00 UNYP Arena Sky Sport e Dazn #BlockDevils x.com