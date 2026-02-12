LIVE VK Lvi Praga-Perugia 9-21 Champions League volley 2026 in DIRETTA | il muro degli umbri domina la scena

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Praga il Perugia ha dominato contro la squadra locale, portandosi a casa una vittoria netta nella Champions League di volley. I biancorossi hanno messo sotto pressione gli avversari fin dai primi scambi, con un muro impenetrabile e battute decisive. Al minuto 9-22, i padroni di casa hanno sbagliato un servizio, regalando un punto importante agli umbri. La partita continua, ma Perugia sembra avere la mano ferma e il ritmo giusto per portare a casa il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-22 Battuta quasi vincente. Praga sbaglia tutto e regala l’ennesimo punto. 9-21 Semeniuk attacca di nuovo un pallone non facile ma il polacco trova un ottimo mani fuori. 9-20 Questa volta è Perugia a pasticciare e i cechi ringraziano 8-20 Semeniuk attacca un pallone non facile ma riesce comunque a entrare nelle maglie del muro ceco. 8-19 Errore in battuta di Plotnytski 7-19 Erroraccio di Monik su un comodo pallone e punto regalato in maniera goffa. 7-18 Giannelli trova Ben Tara che va in diagonale e la mette a terra. 7-17 Questa volta Benda non sbaglia e realizza il suo terzo punto con un attacco che non dà scampo alla difesa 6-17 Ancora un errore in attacco per Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it

live vk lvi praga perugia 9 21 champions league volley 2026 in diretta il muro degli umbri domina la scena

© Oasport.it - LIVE VK Lvi Praga-Perugia 9-21, Champions League volley 2026 in DIRETTA: il muro degli umbri domina la scena

Approfondimenti su Praga Perugia

LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vogliono la qualificazione ai quarti

Questa sera si gioca la partita di volley tra Lvi Praga e Perugia, valida per la Champions League 2026.

LIVE Perugia-VK Lvi Praga 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri reagiscono nel secondo set

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga valida per la Champions League volley 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Praga Perugia

Argomenti discussi: LIVE VK Lvi Praga-Perugia volley, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare; Sir Sicoma Monini in Champions League: missione a Praga per blindare il primo posto e volare ai quarti; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming.

live vk lvi pragaLIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vogliono la qualificazione ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 La formazione di coach Lorenzetti è pronta a scendere in campo con due chiari obiettivi: riscattarsi dopo ... oasport.it

VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingLa quinta giornata del girone C di Champions League porta la Sir Sicoma Monini Perugia sul campo del VK Lvi Praga, in una sfida che può indirizzare in ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.