LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match!

Questa sera a Praga va in scena il primo atto della sfida tra Lvi Praga e Perugia nella fase a gironi della Champions League volley 2026. Le squadre sono pronte, il pubblico si sistema sugli spalti e il fischio d’inizio è atteso a breve. I giocatori sono concentrati, l’atmosfera è tesa. Tra pochi minuti il match prenderà il via, con le due formazioni che tenteranno di portare a casa i primi punti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01 SI PARTE A PRAGA! INIZIA IL MATCH! 17.58 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Praga. 17.55 La formazione di coach Lorenzetti è pronta a scendere in campo con due chiari obiettivi: riscattarsi dopo il ko in Coppa Italia e acciuffare il passaggio ai quarti con un turno d'anticipo. Mancano Ishikawa e Solè. 17.52 Praga, invece, ha collezionato 4 sconfitte in altrettante uscite. 6 set vinti e, ovviamente, 12 persi. 17.49 Il cammino di Perugia in questa Champions League è stato impeccabile. 3-1 all'esordio proprio su Praga, quindi 3-2 in casa di Guaguas, poi 3-0 al BR Volleys e 3-1 al Guaguas.

