LIVE Trento-Lubiana Champions League volley 2026 in DIRETTA | serve una reazione dopo la Coppa Italia

Stamattina si gioca l’ultimo turno di Champions League per l’Itas Trentino, che affronta l’ACH Volley Lubiana in trasferta. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, i padroni di casa cercano una reazione e vogliono portare a casa punti importanti. La squadra di Marcelo Mendez ha bisogno di riscatto e si prepara a scendere in campo con determinazione, sperando di invertire il trend e rilanciarsi nella competizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l' Itas Trentino e l' ACH Volley Lubiana, squadra di massima serie slovena, valido per la quinta giornata di Champions League e ultima trasferta per la squadra allenata da Marcelo Mendez che deve subito cancellare la delusione della finale di Coppa Italia persa per 3-0 contro Verona. Il percorso europeo fin qui per Trento ha avuto degli alti e dei bassi portando la squadra italiana al secondo posto con 8 punti conquistati grazie alle vittorie per 1-3 e 3-2 sul Tours, la sconfitta per 3-0 contro lo Ziraat Bankasi, capolista nel girone, e il successo all'andata per 3-0 proprio contro il Lubiana: anche questa volta Trento parte favorita, ma dovrà sopperire all'assenza di Alessandro Michieletto, infortunato per alcune settimane.

