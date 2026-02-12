LIVE SuperG femminile Milano-Cortina 2026 | Brignone a un passo dall’oro Goggia fuori

Federica Brignone si avvicina all’oro nel SuperG femminile di Milano-Cortina 2026. La campionessa italiana mantiene il primo posto con un tempo di 1’23”41, mentre Sofia Goggia viene eliminata alla prima porta. Fuori anche Breezy Johnson, che aveva vinto la discesa. La gara si accende con Brignone che punta dritto alla medaglia, mentre le altre si fanno largo tra errori e sorprese.

Federica Brignone resta al comando con 1’23”41 sull’Olympia delle Tofane. Fuori Sofia Goggia e anche l’oro della discesa Breezy Johnson, eliminata alla prima porta. Podio ancora in evoluzione ma l’azzurra vede avvicinarsi il traguardo. Il SuperG femminile dei Milano-Cortina 2026 entra nel vivo sull’Olympia delle Tofane e regala subito emozioni forti per i colori azzurri. Con il pettorale numero 2 è Laura Pirovano la prima italiana al cancelletto. Dopo un avvio complicato riesce a recuperare terreno nel tratto centrale e chiude in 1’24”17, tempo che le vale momentaneamente la vetta della classifica.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su SuperG Milano Cortina

#Milano-Cortina 2026 || Federica Brignone si avvicina all’oro nella gara di superG femminile a Milano-Cortina 2026.

Federica Brignone comanda la gara di superG femminile a Milano-Cortina 2026, con un tempo di 1’23”41 all’Olympia delle Tofane.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SuperG Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026, in corso il SuperG femminile. Brignone in testa. LIVE; LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza; Sci alpino domani 12 febbraio: Super G femminile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Alle 11.30 il superG femminile con Goggia e Brignone. La nebbia minaccia la partenza.

SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ... corrieredellosport.it

Olimpiadi in diretta LIVE, Brignone verso l’oro nel Super G femminile, Goggia fuori: oggi Lollobrigida e FontanaGiorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 12 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych - facebook.com facebook

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com