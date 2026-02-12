LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sommariva e Visintin evitano la seconda manche Ferrari non c’entra la top 20

Questa mattina alle Olimpiadi di Milano-Cortina, alcuni atleti italiani di snowboardcross sono usciti subito dalla gara. Sommariva e Visintin non sono riusciti a passare alla seconda manche, mentre Ferrari non ha nemmeno sfiorato la top 20. La giornata è cominciata con buone notizie per Choura, che ha superato Huges con un tempo di 1:09.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Buon tempo per Choura che supera Huges con un discreto 1:09.24. 11.08 Hughes chiude a 0.72 secondi di svantaggio dal connazionale Lambert. Ventiquattresimo posto per lui. 11.07 Ventiquattresimo posto provvisorio per Houser che chiude a 1:10.36. 11.05 Ottima run per Lambert che si rifà e chiude al primo posto con 1:08.64, piazzandosi al ventunesimo posto provvisorio. 11.03 Secondo miglior tempo per Vedder nella seconda run. Lo statunitense non migliora Surget e con un 1:08.96 trova la ventiduesima posizione provvisoria. 11.02 Surget non migliora lo statunitense e chiude a 7.

