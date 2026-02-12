La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi 2026 si conclude con una grande delusione per l’Italia. Sommariva, che aveva speranze di medaglia, si ferma durante la finale small final e lascia il suo sogno olimpico. Intanto, sul percorso, gli atleti fanno vedere tutto il loro talento, mentre in testa si giocano l’oro francese e canadese. La gara è stata emozionante fin dall’inizio, con sorprese e cadute, ma alla fine l’Italia resta senza medaglie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Partiti!! Ottimo spunto di Grondin e Chollet. 15.01 È il momento più importante, ci si gioca l’oro olimpico!! Questa la start list della big final: 1 Chollet Aidan FRA 2 Grondin Eliot CAN 7 Haemmerle Alessandro AUT 9 Dusek Jakob AUT 14.59 Prima posizione per Bozzolo che vince la small final davanti a Chollet, Baumgartner e Sommariva che è ottavo. 14.58 Sbaglia ancora la partenza Sommariva che è quarto. Prima posizione per Chollet davanti a Bozzolo. 14.57 Partiti! 14.56 Tutto pronto per l’inizio della small final con Lorenzo Sommariva. 14.53 Sommariva ha sbagliato la partenza nella semifinale, venendo subito costretto a rincorrere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno di Sommariva! Azzurro in small final

Approfondimenti su Snowboardcross Olimpiadi

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Snowboardcross Dongbeiya 2026.

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la gara di snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Snowboardcross Olimpiadi

Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; Federica Brignone è prima nel Super-G; Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (giovedì 12 febbraio): orari, tv, programma, streaming; Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri.

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: si ferma il sogno di Sommariva! Azzurro in small finalCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Vittoria per Aidan Chollet. Dusek fa meglio l'ultimo salto ed esce con maggiore velocità. Arrivo al ... oasport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Sommariva avanza nello snowboardcrossCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

Tante gare olimpiche anche oggi! Queste sono alcune: 11.30 SuperG donne 15.00 snowboard cross maschile 16.30 5000 metri di Speed skating 18.30 team event di slittino 21.30 short track: finali 500m donne, 1000m uomini! #MilanoCortina2026! x.com

Giochi Olimpici Invernali, prossimi appuntamenti a Livigno: fino al 9 febbraio: Freeski Slopestyle e Snowboard Big Air 10-11 febbraio: Moguls maschile e femminile 12-13 febbraio: Snowboard cross e Halfpipe 15 febbraio: Snowboard cross a squadr - facebook.com facebook