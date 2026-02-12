LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via degli ottavi di finale

Tra meno di venti minuti si aprono gli ottavi di finale del torneo di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara sta per partire, e gli atleti sono pronti a scendere in pista. I tifosi seguono con attenzione, aspettando il primo sprint tra i migliori del mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Tra poco meno di venti minuti inizieranno gli ottavi di finale del torneo maschile. La partenza della prima run è prevista per le 13.45 13.25 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dello snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 11.31 Gli ottavi di finale dello snowboardcross inizieranno alle 13.45. Per il momento è tutto con questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, a tra poco! 11.27 Questo l’ordine completo dei pettorali: 1 – Aidan Chollet FRA 2 – Eliot Grondin CAN 3 – Leon Ulbricht GER 4 – Jonas Chollet FRA 5 – Loan Bozzolo FRA 6 – Lorenzo Sommariva ITA 7 – Alessandro Haemmerle AUT 8 – Blois de Glenn NED 9 – Jakob Dusek AUT 10 -Huw Nightingale GBR 11 – Evan Bichon CAN 12 – Luvas Eguibar Breton ESP 13 – Nathan Pare USA 14 – Martin Noel GER 15 – Kalle Koblet SUI 16 – Niel Conradt GER 17 – David Pickl AUT 18 – Lukas Pachner AUT 19 – Liam Moffatt CAN 20 – Omar Visintin ITA 21 – Adam Lambert AUS 22 – Nick Baumgartner USA 23 – Jake Veddere USA 24 – Krystof Choura CZE 25 – Jarryd Hughes AUS 26 – Cody Winters USA 27 – Filippo Ferrari ITA 28 – Alvaro Romero Villanueva ESP 29 – Radek Houser CZE 30 – James Johnstone AUS 31 – Julius Reichle GER 32 – Merlin Surget FRA 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera gli atleti di slittino si preparano a scendere in pista per le prime manche del singolo maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Tra venti minuti si aprono gli ottavi maschili di Snowboardcross a Cervinia 2025.

