La gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con gli ottavi di finale. Gli atleti si sfidano senza sosta, mentre Dusek prende il comando dopo metà gara, lasciando indietro de Bloise e Choura. Attesa per la prova di Visintin, che potrebbe inserirsi tra i protagonisti. La competizione resta aperta e ogni secondo può cambiare le posizioni in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Dopo metà gara Dusek è in testa con margine su de Bloise e Choura. 13.48 Inizia la seconda batteria degli ottavi di finale. 13.46 Avanzano i due francesi!! Merlin Surget vince il primo ottavo di finale davanti ad Aidan Chollet, in testa fino al terzo intermedio. 13.45 Si parte!! Inizia il primo ottavo di finale. 13.43 Solamente Visintin è stato inserito nella parte alta del tabellone, dopo aver ottenuto il ventesimo tempo nelle run di questa mattina. Parte bassa per Sommariva e Ferrari, che sono entrambi nella sesta batteria. 13.40 Questo il tabellone degli ottavi: 18 Final – Heat 1 1 Chollet Aidan FRA 16 Conradt Niels GER 17 Pickl David AUT 32 Surget Merlin FRA 18 Final – Heat 2 8 Blois de Glenn NED 9 Dusek Jakob AUT 24 Choura Krystof CZE 25 Hughes Jarryd AUS 18 Final – Heat 3 5 Bozzolo Loan FRA 12 Eguibar Breton Lucas ESP 21 Lambert Adam AUS 28 Romero Villanueva Alvaro ESP 18 Final – Heat 4 4 Chollet Jonas FRA 13 Pare Nathan USA 20 Visintin Omar ITA 29 Houser Radek CZE 18 Final – Heat 5 3 Ulbricht Leon GER 14 Noerl Martin GER 19 Moffatt Liam CAN 30 Johnstone James AUS 18 Final – Heat 6 6 Sommariva Lorenzo ITA 11 Bichon Evan CAN 22 Baumgartner Nick USA 27 Ferrari Filippo ITA 18 Final – Heat 7 7 Haemmerle Alessandro AUT 10 Nightingale Huw GBR 23 Vedder Jake USA 26 Winters Cody USA 18 Final – Heat 8 2 Grondin Eliot CAN 15 Koblet Kalle SUI 18 Pachner Lukas AUT 31 Reichle Julius GER 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano gli ottavi di finale, attesa per Visintin

È iniziata la prima manche della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

