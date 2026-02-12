LIVE Slittino Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA | si entra nella fase decisiva della gara!
La gara di slittino a squadre alle Olimpiadi entra nella fase più emozionante. L’Ucraina si conferma in testa con un vantaggio di 0.668 secondi sulla Cina. Ora tocca alle ultime cinque squadre, le più forti, che cercano di conquistare il podio. La tensione si fa sentire, la corsa alle medaglie è ormai alle porte.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Ucraina nettamente al comando con 0.668 sulla Cina. Adesso inizia la corsa alle medaglie, mancano le ultime cinque squadre: le migliori. Partono gli USA. 18.49 Mandziy, come previsto, fa la differenza. 18.48 Il doppio ucraino passa in svantaggio di quasi 3 decimi. 18.46 Tunytska chiude davanti la prima frazione. 18.44 Si ferma il seconda posizione la Polonia, staccata di 0.492 dalla Cina. Questa è una sorpresa. E’ il momento dell’Ucraina. 18.43 Polonia che passa avanti dopo il doppio, poi il singolista maschile Sochowicz commette un grave errore. 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
