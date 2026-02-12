LIVE Skeleton Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra pochissimo la seconda manche

Tra pochi minuti si alza il sipario sulla seconda manche di skeleton maschile alle Olimpiadi invernali. Gli atleti sono già pronti sulla pista, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento. La competizione si annuncia serrata, con alcuni favoriti che cercano di migliorare i risultati della prima run. La tensione è palpabile, e l’azione si accende mentre il cronometro scorre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:59 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della seconda manche di skeleton maschile. Meno di 10 minuti alla seconda ed ultima run di giornata. 10:26 Terminiamo per ora la nostra DIRETTA LIVE scritta. Appuntamento alle 11.00 con la seconda manche. 10:23 Ribadiamo le prime 10 posizioni della prima run: 1-Weston (GBR) 56.21 record del tracciato 2-Jungk (GER) 56.27 3-Bagnis (ITA) 56.37 4-Grotheer (GER) 56.39 5-Chen Wenhao (CHN) 56.43 6-Keisinger (GER) 56.44 7-Wyatt (GBR) 56.52 8-Yin Zheng (CHN) 56.56 9-Jung Sunggi (KOR) 56.57 10-Gaspari (ITA) 56.73

