LIVE Skeleton Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la seconda manche

Questa mattina alle Olimpiadi, la seconda manche dello skeleton maschile è iniziata con Timmings che si è migliorato. Il britannico ha chiuso con un tempo di 57.57, guadagnando una posizione e superando l’israeliano Firestone. La gara si fa interessante e i primi a scendere stanno già dando segnali di livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:12 Si migliora Timmings, che sigla un parziale di 57.57 e recupera una posizione ai danni dell'israeliano Firestone. Tocca al canadese Brusic. SECONDA MANCHE 11:07 Si partirà con l'ordine invertito dei tempi registrati nella prima run. In partenza l'australiano Timmings. 11:03 Nella prima manche il favorito Matt Weston ha siglato il record del tracciato in 56.21, ma i distacchi sono per ora minimi. 10:59 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale della seconda manche di skeleton maschile. Meno di 10 minuti alla seconda ed ultima run di giornata. 10:26 Terminiamo per ora la nostra DIRETTA LIVE scritta.

