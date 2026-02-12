Questa mattina, la gara di skeleton maschile alle Olimpiadi ha preso il via con le prime due manche. Bagnis ha iniziato la sua corsa verso una medaglia, mentre gli atleti scivolano lungo il tracciato sotto gli occhi di tutti. Seguiamo passo passo le loro performance in questa diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara olimpica di skeleton maschile. Sulla pista Eugenio Monti di Cortina procedono le gare dei Giochi invernali 2026 con l’Italia che cala l’asso Amedeo Bagnis. Compito non facile per l’italiano, che si è comunque ben disimpegnato nelle prove tallonando il favoritissimo britannico Matt Weston. Appuntamento con la prima manche alle 9.30. Dopo le emozioni vissute nel budello di Cortina con i due ori conquistati in poco più di un’ora dalle coppie di slittino azzurre, l’Italia non vuole fermarsi e si affida al ventiseienne di Casale Monferrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis inizia la rincorsa ad una medaglia

Approfondimenti su Skeleton Olimpiadi

Al via le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi.

Questa mattina le prove di skeleton si sono svolte con grande intensità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Skeleton Olimpiadi

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: i big disertano i test!; LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis vuole stupire; LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis ad un passo da Weston in seconda batteria, bene Gaspari; Skeleton, Amedeo Bagnis impressiona nella prima prova del singolo e mette in riga Weston e Keisinger.

LIVE Skeleton, Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis vuole stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara olimpica di skeleton ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e GaspariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prove dello skeleton ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: prosegue il percorso di Bagnis e Gaspari - x.com

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook