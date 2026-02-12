LIVE Pattinaggio | dalle 16.30 Lollobrigida a caccia del bis d' oro nella finale dei 5000 metri

Alle 16.30, Francesca Lollobrigida torna in pista per la finale dei 5000 metri di pattinaggio di velocità. Dopo aver già vinto l’oro nei 3000 metri, la campionessa italiana cerca il bis e il suo quarto podio ai Giochi Olimpici. La gara promette emozioni, e tutti gli occhi sono puntati su di lei, pronta a tentare di ripetere il trionfo e consolidare il suo palmares.

Scopriamo chi è Francesca Lollobrigida. Leggi qui l'articolo di approfondimento. Si svolge su sei batterie, con 12 atlete in totale. Hall (Canada), Tai (Cina), Kerkhoff (Olanda), Zueva (Russia), Morozova (Kazakistan), Jasch (Germania), Tas (Belgio), Conijn (Olanda), Weidemann (Canada), Wiklund (Norvegia), Lollobrigida (Italia), Sablikova (R.Ceca). La finale dei 5000 metri pattinaggio velocità sarà visibile su Rai 2 e sui canali di Eurosport, ovvero Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Pattinaggio: dalle 16.30 Lollobrigida a caccia del bis d'oro nella finale dei 5000 metri Approfondimenti su Lollobrigida Pattinaggio LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida ci riprova nella distanza più lunga Questa mattina si tiene in diretta la gara dei 5000 metri femminili di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026. Speed skating, Davide Ghiotto a caccia del podio nei 5000 metri ad Hamar. Lollobrigida in cerca di buone sensazioni La Coppa del Mondo di speed skating prosegue con l'evento di Hamar, in Norvegia, dal 12 al 14 dicembre. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lollobrigida Pattinaggio Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio di figura, Danza libera Olimpiadi in DIRETTA: Guignard/Fabbri quarti senza rimpianti! Bis d’oro di Cizeron!; Rivivi il LIVE-Blog Team Event: Guignard/Fabbri portano l'Italia terza, si sogna la medaglia!; Davide Ghiotto a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news. Tutte le gare delle Olimpiadi in diretta: Goggia e Brignone in SuperG dalle 11.30, poi Lollobrigida e Fontana nel pattinaggio e nello short track - facebook.com facebook Francesca Lollobrigida, oro olimpico nel pattinaggio di velocità, ospite in collegamento questa sera #9febbraio a #CinqueMinuti. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.