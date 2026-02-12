LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | tra poco Lollobrigida
Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tra pochi minuti si terrà l’atteso intervento di Lollobrigida. La giornata si apre con l’attenzione puntata sulla cerimonia, mentre gli atleti continuano a sfidarsi sulle diverse discipline. I tifosi sono già davanti agli schermi per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.
MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.
Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata la gara dei 5000 metri con Lollobrigida.
Buongiorno a tutti, la giornata si apre con tante gare e qualche ritorno importante.
Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro nel Super G
Ieri alle Olimpiadi di Milano Cortina si è tenuta la gara di pattinaggio di figura, dove a trionfare è stata la nazionale francese. Quali sono i significati simbolici nascosti nei look dei vincitori - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com
