LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | tra poco lo short track! In corso Italia-Corea di curling

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si preparano le ultime sfide. Oggi alle ore 12 si disputa lo short track, mentre in corso c’è il curling tra Italia e Corea. La giornata si prospetta ricca di emozioni, con gli atleti pronti a scendere in pista e a dare il massimo. Restate con noi, aggiornamenti in tempo reale sulle gare e sui risultati.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

