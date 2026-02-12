LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | Sommariva si ferma in semifinale
Questa mattina si ferma in semifinale il biatleta Sommariva, che aveva puntato a una medaglia. La gara si è conclusa con una delusione, lasciando gli appassionati italiani con l’amaro in bocca. I giochi proseguono e i tifosi restano in attesa di nuove emozioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro nel Super GLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Federica Brignone oro nel Super G ... tg24.sky.it
I militari inviati a presidiare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono costretti ad alloggiare in strutture fatiscenti, senza docce. Svolgono turni da 14 ore e senza neanche un bagno chimico nelle vicinanze. facebook
