LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | si riparte alle 16.30 con Lollobrigida

Alle 16.30 torna in scena Lollobrigida, con le Olimpiadi di Milano Cortina che proseguono tra emozioni e sfide. I tifosi sono pronti a seguire ogni gara in diretta, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista o in campo. La giornata si conferma ricca di appuntamenti e colpi di scena, con aggiornamenti in tempo reale sui medagliere e le prove in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

