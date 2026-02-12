Oggi l’Italia conquista un oro con Federica Brignone, che sale sul podio nello sci alpino. La giornata si apre con entusiasmo tra gli atleti italiani, mentre la squadra si piazza al secondo posto nel medagliere complessivo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. I tifosi italiani seguono la diretta, sperando in altre medaglie e in una giornata ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: oro Brignone, Italia seconda nel medagliere!

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina si è aperta la giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con alcune gare che tengono tutti con il fiato sospeso.

Questa mattina, Federica Brignone ha conquistato l’oro nello sci alpino, portando a casa la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: 6 medaglie in un giorno per l'Italia, non era mai successo.

Sci di fondo diretta Olimpiadi, segui la 10 Km femminile: Gismondi sogna il podio, Milano Cortina LIVEGiornata ricca di appuntamenti ai Giochi con gli atleti azzurri grandi protagonisti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Olimpiadi, Brignone è oro nel Super G femminile: in corso lo sci di fondo, attese oggi le gare di Lollobrigida e Fontana, la diretta LIVEGiorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 12 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

La Stampa. . Èstato squalificato l'atleta ucraino dello skeleton Vladislav Heraskevych, che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha insistito per indossare un casco che rende omaggio alle vittime dell'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina avviata quasi q facebook

Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com