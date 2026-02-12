LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | LOLLOBRIGIDA BIS D’ORO! Adesso il team-relay di slittino

Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con un sorriso. Lollo-Brigida ha conquistato il secondo oro, questa volta nel team-relay di slittino. La gara si è svolta sotto gli occhi di tanti appassionati e tifosi, che hanno seguito con entusiasmo ogni manovra e ogni secondo di gara. La medaglia d’oro è arrivata dopo una corsa avvincente e piena di emozioni, confermando ancora una volta la competitività degli atleti italiani. Tra applausi e gioia, il team italiano si prepara ora

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

