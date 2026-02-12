LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | lo slittino ci riprova tornano Brignone e Lollobrigida

Buongiorno a tutti, la giornata si apre con tante gare e qualche ritorno importante. Lo slittino tenta di lasciare alle spalle qualche errore precedente, mentre gli atleti italiani come Brignone e Lollobrigida tornano in pista per cercare di conquistare nuove medaglie. I tifosi sono già pronti a seguire ogni mossa, sperando in risultati positivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI' 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

